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Акции протеста в Турции. В Стамбуле ужесточили запрет на демонстрации

В Стамбуле ужесточили запрет на демонстрации. Об этом сообщает телеканал NTV.

Управление местного губернатора, помимо продления запрета на публичные собрания, ввело ограничения на въезд в город, где четвертые сутки не прекращаются демонстрации после задержания 19 марта мэра города Экрема Имамоглу.

Уточняется, что все публичные акции, включая митинги, шествия, сидячие забастовки, распространение листовок и транспарантов, будут под запретом до 27 марта. Также запрещаются въезд в Стамбул и выезд из него лицам и группам, «подозреваемым в попытке совершить незаконные действия».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал массовые акции протеста. Он назвал оппозицию «горсткой людей». «Оппозиция с ее Народной партией, средствами массовой информации и другими структурами никогда не реагирует на обвинения, выдвигаемые судебными органами, будь то по вопросу дипломов или по вопросам коррупции и воровства. Они не могут ответить», — заявил он.

Глава государства добавил, что у властей «нет времени на выступления оппозиции».

Сам задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу категорически отверг все выдвинутые против него обвинения.

В Турции несколько дней продолжаются протесты после задержания мэра Стамбула. Экрем Имамоглу считается главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2027 года и должен был на днях объявить о выдвижении своей кандидатуры. Вместе с мэром Стамбула задержано более ста человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323637/
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