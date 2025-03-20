В Турции проходят массовые протесты в связи с задержанием мэра Стамбула. Экрем Имамоглу — главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих президентских выборах. По данным Reuters, Экрема Имамоглу подозревают в том числе в оказании помощи признанной террористической Рабочей партии Курдистана.

Фото t24 . Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Вместе с мэром Стамбула задержаны более ста человек, на улицах города вспыхнули протесты, оппозиция призывает к митингам.

Вчера утром полиция провела в доме Экрема Имамоглу обыск, после чего его увезли на допрос. Прокуратура вменяет чиновнику семь статей Уголовного кодекса Турции, в том числе организацию преступной группы, мошенничество в крупном размере и взяточничество.

Перед задержанием политик успел опубликовать пост, в котором заявил, что не намерен сдаваться и будет продолжать борьбу.

Занимающий пост мэра с 2019 года Экрем Имамоглу считается основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции, которые должны пройти в 2028 году. В воскресенье Республиканская народная партия (РНП) должна была выбрать его своим кандидатом, что фактически делало его главным конкурентом Реджепа Эрдогана.

Лидер оппозиции Озгюр Озель призвал провести акции протеста.

Управление губернатора провинции Стамбул запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks утверждает, что по всей Турции ограничили доступ к ряду популярных социальных сетей.

Жители Стамбула стучат кастрюлями и сковородками в своих квартирах. Так они протестуют против задержания мэра города.

Кастрюльный бунт — это повторение протестов 2019-го года, когда Экрам Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но президент Турции Реджеп Эрдоган отменил его победу. Тогда жители Стамбула неделями стучали кастрюлями, пока Имамоглу не выиграл снова и его победу был вынужден признать Эрдоган.