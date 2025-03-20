10:35
USD 85.61
EUR 93.38
RUB 1.04
Происшествия

В Турции проходят массовые протесты в связи с задержанием мэра Стамбула

В Турции проходят массовые протесты в связи с задержанием мэра Стамбула. Экрем Имамоглу — главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих президентских выборах. По данным Reuters, Экрема Имамоглу подозревают в том числе в оказании помощи признанной террористической Рабочей партии Курдистана.

t24
Фото t24 . Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Вместе с мэром Стамбула задержаны более ста человек, на улицах города вспыхнули протесты, оппозиция призывает к митингам.

Вчера утром полиция провела в доме Экрема Имамоглу обыск, после чего его увезли на допрос. Прокуратура вменяет чиновнику семь статей Уголовного кодекса Турции, в том числе организацию преступной группы, мошенничество в крупном размере и взяточничество.

Перед задержанием политик успел опубликовать пост, в котором заявил, что не намерен сдаваться и будет продолжать борьбу.

Занимающий пост мэра с 2019 года Экрем Имамоглу считается основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции, которые должны пройти в 2028 году. В воскресенье Республиканская народная партия (РНП) должна была выбрать его своим кандидатом, что фактически делало его главным конкурентом Реджепа Эрдогана.

Лидер оппозиции Озгюр Озель призвал провести акции протеста.

Управление губернатора провинции Стамбул запретило проводить в городе любые демонстрации и митинги. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks утверждает, что по всей Турции ограничили доступ к ряду популярных социальных сетей.

Жители Стамбула стучат кастрюлями и сковородками в своих квартирах. Так они протестуют против задержания мэра города.

Кастрюльный бунт — это повторение протестов 2019-го года, когда Экрам Имамоглу выиграл выборы мэра Стамбула, но президент Турции Реджеп Эрдоган отменил его победу. Тогда жители Стамбула неделями стучали кастрюлями, пока Имамоглу не выиграл снова и его победу был вынужден признать Эрдоган.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323387/
просмотров: 857
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы, работающие в Турции, смогут получить пенсию в будущем
Мэра Стамбула задержали по подозрению в коррупции
МИД Турции приветствует решение приграничного вопроса между КР и РТ
ЖК принял соглашение с Турцией об управлении кыргызско-турецкой больницей
Гробницу возрастом 2 тысячи 200 лет раскопали археологи Турции
Трамп против протестов в вузах: грозит лишением госфинансирования и арестами
От патологоанатома до генетика. Жанара Анарбаева из Оша о работе в Турции
Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня с Турцией
Принять участие в создании промышленной зоны в Чуйской области предложено Турции
Спикер Жогорку Кенеша принял депутатов Великого национального собрания Турции
Популярные новости
Разбойное нападение. Мирбек Атабеков не&nbsp;может добиться справедливости шестой год Разбойное нападение. Мирбек Атабеков не может добиться справедливости шестой год
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;девятого этажа выпали еще два ребенка В Бишкеке с девятого этажа выпали еще два ребенка
ГКНБ задержал депутата Бишкекского горкенеша ГКНБ задержал депутата Бишкекского горкенеша
В&nbsp;аэропорту задержали подозреваемую в&nbsp;мошенничестве на&nbsp;37&nbsp;миллионов сомов В аэропорту задержали подозреваемую в мошенничестве на 37 миллионов сомов
Бизнес
10&nbsp;лет Globus: От&nbsp;первого гипермаркета до&nbsp;крупнейшей сети в&nbsp;Кыргызстане 10 лет Globus: От первого гипермаркета до крупнейшей сети в Кыргызстане
Объединяйтесь в&nbsp;один тариф&nbsp;&mdash; и&nbsp;вся семья на&nbsp;полном безлимите! Объединяйтесь в один тариф — и вся семья на полном безлимите!
Рубль укрепляется: что это значит для импорта в&nbsp;Кыргызстан? Рубль укрепляется: что это значит для импорта в Кыргызстан?
&laquo;Бакай Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Глобальному договору ООН «Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН
20 марта, четверг
10:31
Исследование потенциально опасных зон в Баткенской области проводит МЧС Исследование потенциально опасных зон в Баткенской обла...
10:18
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
10:15
Telegram набрал миллиард активных пользователей и стал вторым по популярности
10:08
Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит юг страны
10:07
Прокурора Аламединского района задержали при получении взятки