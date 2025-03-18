Верховный суд поставил точку в деле акына Аската Жетигена

Верховный суд оставил в силе приговоры районного и городского судов по делу акына Аската Жетигена. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда КР.

Тем самым акын приговорен к трем годам лишения свободы. Такой приговор вынес Свердловский райсуд столицы, признав Аската Жетигена виновным, 1 июля 2024 года. 17 октября 2024-го судебная коллегия Бишкекского городского суда оставила приговор первой инстанции в силе.

Напомним, что 17 марта сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти и возбудили уголовное дело по статье «Призывы к насильственному захвату власти». Его привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС.

9 апреля Аскат Жетиген обратился к омбудсмену и в Национальный центр по предупреждению пыток и заявил, что 20 марта, в день, когда его вновь задержали, он подвергся пыткам. Акын сообщил, что его мучили током около часа.

Позже в объяснительной он написал, что не подвергался пыткам, сейчас его здоровью и безопасности ничто не угрожает. «У меня нет претензий к сокамерникам и сотрудникам учреждения СИН. Объяснительную написал собственноручно и верно», — говорилось в письме.