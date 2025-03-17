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Происшествия

В Бишкеке Porter сбил девочку на зебре и уехал. Водитель задержан

Сотрудники отдела розыска УПСМ Бишкека задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в автонаезде на девочку. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного управления Патрульной службы милиции.

Напомним, что автонаезд на школьницу произошел 26 февраля примерно в 18.47 на пересечении улиц Тоголока Молдо и Васильева. Она возвращалась домой после занятий.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как девочка попрощалась с подругой, подошла к пешеходному переходу через улицу Тоголока Молдо, где, подождав несколько секунд, начала переходить дорогу. Не успела она добежать до середины улицы, как ее сбил Porter.

Школьница упала на землю, после резко встала и, прихрамывая, пошла к обочине. Водитель авто вышел к ней, немного поговорил, девочка ушла, а мужчина уехал с места ДТП. У школьницы трещина в ноге — наложен гипс.

Сотрудники отдела розыска УПСМ установили личность водителя. Им оказался 33-летний А. уулу Ж., которого доставили в следственную службу для дальнейших разбирательств. Авто водворено на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323042/
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