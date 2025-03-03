Водитель Porter сбил девочку на зебре. Поговорив с ней, он уехал с места ДТП

В Бишкеке водитель автомобиля Porter сбил на пешеходном переходе школьницу, после чего уехал с места происшествия. Об этом корреспонденту 24.kg сообщил родственник девочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Автонаезд на школьницу произошел 26 февраля примерно в 18.47 на пересечении улиц Тоголока Молдо и Васильева. Она возвращалась домой после занятий. На кадрах с камеры наблюдения видно, как девочка попрощалась с подругой, подошла к пешеходному переходу через улицу Тоголока Молдо, где, подождав несколько секунд, начала переходить дорогу. Не успела она добежать до середины трассы, как ее сбил Porter.

Школьница упала на землю, после резко встала и, прихрамывая, пошла к обочине. Водитель авто вышел к ней, немного поговорил, после чего девочка ушла, а мужчина уехал с места ДТП.

Родственники девочки рассказали 24.kg, что дома она рассказала, что произошло, и ее отвезли в больницу. Там у нее диагностировали трещину в ноге — наложен гипс. Родители школьницы написали заявление в милицию.