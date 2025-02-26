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Происшествия

В школе № 3 Бишкека подрались девятиклассники. Где были учителя?

В бишкекской школе № 3 произошла драка между учениками девятого класса. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео момента потасовки.

Инцидент произошел накануне, 25 февраля, в коридоре возле класса, где у девятиклассников проходили занятия.

«Тот, что побольше, занимается единоборствами, и он задирал второго, который поменьше. Вчера второй не выдержал и толкнул задиру, за что получил кулаком в лицо. Между ними завязалась драка, и спортсмен сломал второму нос», — рассказал читатель.

Уточняется, что драка произошла, когда в кабинетах не было педагогов. По словам читателя, они все были в другом крыле школы. 

В пресс-службе департамента образования столичной мэрии рассказали, что потасовка между девятиклассниками произошла на перемене. Одноклассники сразу позвали учителя, которая оказала помощь пострадавшему. Родителей учеников вызвали в школу. Отец мальчика, побившего другого, попросил прощения за сына. Стороны отказались от претензий друг к другу — у пострадавшего не было перелома носа.

Директору школы, завучу по воспитательной работе, классному руководителю и инспектору ИДН поручили взять на контроль инцидент и общую обстановку в учебном заведении. 3 марта состоится общешкольное собрание, где обсудят конфликт девятиклассников и поставят задачи по недопущению подобного впредь.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321164/
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