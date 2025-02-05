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Происшествия

Авиакатастрофа в Актау. Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении борта AZAL под Актау. Уточняется, что самолет получил два внешних повреждения.

Доклад состоит из 53 страниц. В нем, в частности, говорится, что:

  • Сквозные повреждения воздушного судна указывают на проникновение внешних объектов в его конструкцию.
  • Большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе. Визуальный осмотр повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются глухими/несквозными.
  • В 05.13.30, по данным FDR, воздушное судно находилось в наборе высоты, пересекая высоту 3 тысячи 500 футов над уровнем моря по давлению QNH аэродрома Грозный. Системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 не принимали сигналы со спутников. Дальномер DME не принимал сигналы с наземных станций.
  • В 05.13.31, по записям CVR, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота (РИ AUTO PILOT), автомата тяги (РИ Throttle).
  • В 05.13.36 зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна по тангажу (AP PITCH TRIM NOT ENGAGED, MACH TRIM NOT CAPABLE).
  • В 05.13.39, по данным FDR, зафиксировано начало разгерметизации кабины.
  • В 05.13.47 сработала сигнализация HYD 2 LOW PRESS. Давление в 1-й гидросистеме упало до 0 PSI. Уровень жидкости в 1-й гидросистеме упал до 0 процентов.
  • В 05.13.56, по записям CVR, фиксируется повторный звуковой удар.
  • В 05.14.58, по данным CVR, командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации: «Алло, что случилось?» Бортпроводник доложил: «Взорвалось два сидения, я... ммм... я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю».
  • В 05.42 экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Актау для аварийной посадки.
  • В 06.27.58 зафиксировано столкновение самолета с землей с креном вправо 35 градусов, тангажом -5,8 градуса.

Это предварительные выводы экспертов, сделанные на основе анализа данных, в том числе с бортовых самописцев (черных ящиков), полученных после авиакатастрофы.

Ранее в Сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов лайнера, потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау. Telegram-канал Baza опубликовал полную расшифровку якобы переговоров пилотов разбившегося самолета Embraer-190 с диспетчерами.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. Все они уже выписаны из больниц.

Ранее стало известно, что центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) и передал их властям Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318940/
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