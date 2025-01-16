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Происшествия

Авиакатастрофа в Актау. Все решения о смене курса экипаж принимал самостоятельно

В Сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов самолета, потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау.

Telegram-канал Baza опубликовал полную расшифровку переговоров пилотов разбившегося лайнера Embraer-190 с диспетчерами.

Из записи следует, что все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, затем следовать обратно в Баку и в результате лететь в Актау экипаж принимал самостоятельно.

Версии о взрыве кислородного баллона на борту и о птице, попавшей в двигатель, озвучивали сами члены экипажа самолета.

Официально достоверность и полнота записи пока не подтверждены.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Лайнер направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. Все они уже выписаны из больниц.

Ранее стало известно, что Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) и передал их властям Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316909/
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