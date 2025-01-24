Авиакатастрофа в Актау. Слитые переговоры разнятся с данными черных ящиков

Власти Казахстана заявили, что утекшая в Сеть расшифровка переговоров пилотов самолета «Азербайджанских авиалиний» отличается от данных из черных ящиков.

«То, что в интернете кто-то что-то опубликовал, не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков. Ждите официальных источников» , — заявил журналистам вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что есть большое отличие от содержимого черных ящиков AZAL.

Напомним, в расшифровке черных ящиков участвовали эксперты из Казахстана, России, Бразилии и Азербайджана.

Он также добавил, что не слышал переговоры между членами экипажа.

«Я послушал эту Baza, мне кажется, что это больше переговоры с землей в основном были. Потому что я не слышал там переговоров между членами экипажа. Если бы это было в черном ящике... есть все переговоры, которые вел капитан и пилот, и член экипажа. Там немножко больше. Поэтому, исходя из этого, я думаю, что это не слитая из нашей расследовательской группы информация», — добавил Канат Бозумбаев.

По его словам, предположительно, были опубликованы записи от наземных служб, а не записи бортовых самописцев.

«В черном ящике есть все переговоры, который вел капитан, пилот и члены экипажа. Они немножко больше», — пояснил он.

По его словам, бортовые самописцы сохранны, расшифрованы, возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой Генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты сейчас.

На следующей неделе Астана обнародует предварительные результаты расследования, начатого после авиакатастрофы.

Как сказал Канат Бозумбаев, казахстанским властям «скрывать нечего», поэтому копии расшифрованных материалов черных ящиков были переданы другим заинтересованным в деле странам.

Ранее в Сети появилась полная расшифровка переговоров пилотов самолета, потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау. Telegram-канал Baza опубликовал полную расшифровку якобы переговоров пилотов разбившегося лайнера Embraer-190 с диспетчерами.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Лайнер направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших были госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. Все они уже выписаны из больниц.

Ранее стало известно, что Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) и передал их властям Казахстана.