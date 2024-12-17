Имамидина Ташова доставили в суд на носилках. Заседание перенесли

Основателя строительной компании KG Group Имамидина Ташова сегодня доставили в суд на носилках. Однако заседание отложено до его прибытия. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Нурсултан Жаныбеков.

Следующее заседание назначено на 24 декабря в 14.00. Имамидина Ташова обратно доставили в СИЗО-1.

Напомним, сегодня бизнесмена доставили в больницу после очередной попытки совершить суицид. Он повредил себе живот куском стекла.

Напомним, 6 декабря суд продлил арест основателю стройкомпании KG Group до 8 февраля, в ответ он попытался перерезать себе горло . Это была вторая попытка суицида. 29 октября Имамидина Ташова из СИЗО доставили в больницу.

Ему предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Бизнесмен задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».