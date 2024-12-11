Бывший министр обороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство

Арестованный экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой. Об этом сообщило агентство «Ренхап».
«Ким Ен Хен попытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже, связанном с расследованием введения ранее военного положения», — говорится в сообщении.
Агентство отметило, что об этом сообщил представитель исправительного учреждения во время парламентских слушаний.
Ким Ен Хен официально арестован сегодня по обвинению в помощи президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа, провоцировании беспорядков «для подрыва национальной Конституции» путем кратковременного введения военного положения.
Прокуратура выдала ордер на арест Ким Ен Хена, обвинив его в «важных действиях» во время мятежа и злоупотреблении властью.
Президент Южной Кореи объявлен подозреваемым, ему запретили выезжать за границу.
Согласно южнокорейскому законодательству, глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования во время пребывания на посту, исключение — обвинение в мятеже.
По сообщению «Ренхап», сегодня полиция провела обыски в администрации президента и главном управлении полиции в рамках расследования введения Юн Сук Ёлем военного положения. Самого президента в момент обысков в здании администрации не было, уточнило агентство.
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На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение «в связи с антиправительственной активностью». Это решение президента вызвало непонимание как правящей партии «Сила народа», так и оппозиционной «Демократической партии Тобуро», которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.
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Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать его, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии «Сила народа» отказалось от участия в голосовании.
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Тем не менее накануне Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.