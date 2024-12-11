Бывший министр обороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство

Арестованный экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

«Ким Ен Хен попытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже, связанном с расследованием введения ранее военного положения», — говорится в сообщении.

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Агентство отметило, что об этом сообщил представитель исправительного учреждения во время парламентских слушаний.

Ким Ен Хен официально арестован сегодня по обвинению в помощи президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа, провоцировании беспорядков «для подрыва национальной Конституции» путем кратковременного введения военного положения.

Прокуратура выдала ордер на арест Ким Ен Хена, обвинив его в «важных действиях» во время мятежа и злоупотреблении властью.

Президент Южной Кореи объявлен подозреваемым, ему запретили выезжать за границу.

Согласно южнокорейскому законодательству, глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования во время пребывания на посту, исключение — обвинение в мятеже.

По сообщению «Ренхап», сегодня полиция провела обыски в администрации президента и главном управлении полиции в рамках расследования введения Юн Сук Ёлем военного положения. Самого президента в момент обысков в здании администрации не было, уточнило агентство.

На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение «в связи с антиправительственной активностью». Это решение президента вызвало непонимание как правящей партии «Сила народа», так и оппозиционной «Демократической партии Тобуро», которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.

Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать его, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии «Сила народа» отказалось от участия в голосовании.