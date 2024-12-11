11:56
USD 86.80
EUR 91.46
RUB 0.87
Происшествия

Бывший министр обороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство

Арестованный экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

«Ким Ен Хен попытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже, связанном с расследованием введения ранее военного положения», — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Резолюцию с призывом арестовать президента страны одобрил парламент Кореи

Агентство отметило, что об этом сообщил представитель исправительного учреждения во время парламентских слушаний.

Ким Ен Хен официально арестован сегодня по обвинению в помощи президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа, провоцировании беспорядков «для подрыва национальной Конституции» путем кратковременного введения военного положения.

Прокуратура выдала ордер на арест Ким Ен Хена, обвинив его в «важных действиях» во время мятежа и злоупотреблении властью.

Президент Южной Кореи объявлен подозреваемым, ему запретили выезжать за границу. 

Согласно южнокорейскому законодательству, глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования во время пребывания на посту, исключение — обвинение в мятеже.

По сообщению «Ренхап», сегодня полиция провела обыски в администрации президента и главном управлении полиции в рамках расследования введения Юн Сук Ёлем военного положения. Самого президента в момент обысков в здании администрации не было, уточнило агентство.

  • На прошлой неделе Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение «в связи с антиправительственной активностью». Это решение президента вызвало непонимание как правящей партии «Сила народа», так и оппозиционной «Демократической партии Тобуро», которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.

  • Кроме того, оппозиция Южной Кореи инициировала процедуру импичмента президенту. Однако он смог избежать его, так как подавляющее большинство депутатов от правящей партии «Сила народа» отказалось от участия в голосовании.

  • Тем не менее накануне Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на поездки для Юн Сок Ёля в связи с проведением в отношении него расследования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313803/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Резолюцию с призывом арестовать президента страны одобрил парламент Южной Кореи
Импичмент президенту Южной Кореи провалился из-за бойкота
Имамидину Ташову оказали первую медпомощь и увезли обратно в СИЗО
Садыр Жапаров Түштүк Кореядан Кыргызстанга кайтып келди
Садыр Жапаров вернулся в Кыргызстан из Южной Кореи
Садыр Жапаров принял участие в Инвестиционном диалоге Кыргызстана и Кореи
Массовые отставки. Оппозиция Кореи будет добиваться импичмента президента
МИД призывает кыргызстанцев, находящихся в Корее, сохранять спокойствие
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения
На улицах Сеула появилась военная техника, в небе летают вертолеты
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке пропал 28-летний мужчина В Бишкеке пропал 28-летний мужчина
За&nbsp;кражу баранов гиссарской и&nbsp;арашанской пород задержаны двое парней За кражу баранов гиссарской и арашанской пород задержаны двое парней
За&nbsp;избиение гражданина милиция задержала двоих иностранцев За избиение гражданина милиция задержала двоих иностранцев
Бизнес
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; принял участие в&nbsp;чемпионате&nbsp;КР по&nbsp;практической стрельбе «Коммерческий Банк КСБ» принял участие в чемпионате КР по практической стрельбе
11 декабря, среда
11:50
В Кыргызстане расширяется производство отечественных лекарств В Кыргызстане расширяется производство отечественных ле...
11:42
Для упрощения работы с электронными счетами-фактурами привлекут консультантов
11:38
Бывший министр обороны Южной Кореи пытался совершить самоубийство
11:38
Мурал с девушкой и барсом в Бишкеке испортили вандалы
11:37
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются морозы до −35 градусов