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Происшествия

Главу ГНС и его заместителя поместили в СИЗО до 20 января

Председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычев помещены под стражу до 20 января 2025 года. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Как сообщили в суде, 6 декабря было удовлетворено ходатайство следователя главного следственного управления ГКНБ. В отношении обоих чиновников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до завершения следствия.

Алтынбека Абдувапова и Исламбека Кыдыргычева задержали после допроса

По информации ГКНБ, чиновники подозреваются в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении должностными полномочиями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313428/
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