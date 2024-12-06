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Происшествия

Массовые задержания налоговиков. Председатель ГНС находится на допросе в ГКНБ

Председатель Налоговой службы Алтынбек Абдувапов находится на допросе в центральном аппарате Госкомитета национальной безопасности. Информацию корреспонденту 24.kg подтвердил источник в силовых структурах. 

По его словам, сегодня, 6 декабря, чиновника вызвали на допрос. По информации на 13.20, он находится в кабинете у следователя.

Напомним, что в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и порядка 30 рядовых сотрудников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Накануне, выступая в парламенте, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с электронными товарно-транспортными накладными (ЭТНН), что нанесло ущерб бюджету страны в размере 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

Кроме того, источник рассказал 24.kg, что 5 декабря вызван на допрос, а после задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель главы ГНС Исламбек Кыдыргычев. Еще один заместитель отпущен после допроса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313359/
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