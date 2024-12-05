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Происшествия

В городе Ош задержаны таможенники. Занимались вымогательством

В Ошской области спецслужбы задержали ряд сотрудников Таможенной службы. 

4 декабря в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Коррупция» УК КР проведено задержание сотрудников Таможенной службы по Кара-Суйскому району Ошской области. Выяснилось, что они регулярно вымогали деньги у участников внешнеэкономической деятельности за ускорение процедуры таможенной очистки и сокрытие выявленных нарушений таможенного законодательства. 

Таким образом, задержаны и водворены в ИВС ГКНБ два главных инспектора МТО «БОС» А.Д.М. и А.А.Ш., два старших инспектора Ж. у. К. и Ж.Ч.И., главный инспектор таможни «Ош» К.М.Н., главный инспектор МТО «Мега логистик» Р.М.М. и оператор, выступающий в качестве посредника.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к этому преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313255/
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