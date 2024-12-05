На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о задержании таможенников и инспекторов Счетной палаты.

По его словам, задержания производились накануне.

«Всю ночь были аресты. Под стражу взяты 7-8 таможенников. Ранее государству возвращен терминал Райыма Матраимова. Мы там разрушили организованное «логово» таможенников. Под утро задержали начальника Счетной палаты по северному региону вместе с двумя инспекторами», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава спецслужб отметил, что расследование дел по коррупции ведется скрупулезно. Необходимо доказать, когда чиновник от кого и как получил взятку.

«С каждым днем растет число коррупционеров. Они не останавливаются. Поэтому нужно ужесточить законы. Задерживаем таможенников, налоговиков, сотрудников Счетной палаты, не считая преподавателей и других», — отметил Камчыбек Ташиев.