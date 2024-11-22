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Бывшего депутата Каната Исаева водворили в СИЗО ГКНБ

Бывшего депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева поместили под стражу в СИЗО ГКНБ. Такую информацию 24.kg подтвердили в Октябрьском районном суде.

Меру пресечения экс-парламентарию избрали в виде содержания под стражей до 4 декабря 2024 года. Его обвиняют в финансировании ОПГ. Напомним, что Каната Исаева спецслужбы задержали 20 ноября.

Напомним, в сентябре 2017-го, в преддверии президентских выборов, Канат Исаев стал фигурантом по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти. В апреле 2019 года досудебное производство приостановлено.

В октябре 2022-го Канат Исаев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2017 году. Ему вменялись подозрения в подготовке преступления, организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти. Однако в январе 2023-го Первомайский районный суд столицы изменил бывшему нардепу меру пресечения, переведя на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312022/
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