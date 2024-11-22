Спецслужбы задержали бывшего депутата парламента Каната Исаева

Спецслужбы задержали бывшего депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева. Информацию 24.kg подтвердил источник в силовых структурах.

Известно, что задержание экс-парламентария произвели 20 ноября. По какому именно делу, пока не уточняется.

Напомним, в сентябре 2017 года, в преддверии президентских выборов, Канат Исаев стал фигурантом уголовного дела о попытке насильственного захвата власти. В апреле 2019-го досудебное производство приостановлено.

Вместе с ним по делу проходили сотрудник Налоговой службы по Первомайскому району Бишкека Рамис Жунусалиев и экс-глава айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Чуйской области Дениз Раимкулов. Позже всем изменили меру пресечения на домашний арест.

В 2022 году Канат Исаев вместе с другими оппозиционными политиками и гражданскими активистами вошел в состав комитета по поддержке Кемпир-Абадского водохранилища. После этого бывшего парламентария задержали. Тогда же стало известно, что дело возобновили.