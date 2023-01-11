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Общество
Сюжет: Дела о захвате власти

Массовые аресты. Канату Исаеву изменили меру пресечения

Экс-депутата парламента Каната Исаева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бексултан Осмонов.

По его словам, такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Уголовное дело в отношении Каната Исаева передано в суд. Оно рассматривается в закрытом формате в связи с режимом секретности. Ходатайство об изменении меры пресечения вносила защита», — сказал Бексултан Осмонов.

Напомним, в сентябре 2017 года, в преддверии президентских выборов, Канат Исаев стал фигурантом по уголовному делу о попытке насильственного захвата власти. В апреле 2019-го досудебное производство было приостановлено.

Вместе с ним по делу проходят сотрудник Налоговой службы по Первомайскому району Бишкека Рамис Жунусалиев и экс-глава айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Чуйской области Дениз Раимкулов. Позже всем изменили меру пресечения на домашний арест.

В 2022 году Канат Исаев вместе с другими оппозиционными политиками и гражданскими активистами вошел в состав комитета по поддержке Кемпир-Абадского водохранилища. После этого бывшего парламентария задержали. Тогда же стало известно, что дело возобновили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255373/
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