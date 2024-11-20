16:53
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Происшествия

В ГКНБ прокомментировали вызов экс-депутата Эмиля Жамгырчиева на допрос

В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности прокомментировали вызов экс-депутата парламента Эмиля Жамгырчиева на допрос.

По его данным, бывший нардеп вызван по факту его поездки в ОАЭ с целью встречи с активистом Тилекматом Куреновым.

«Выясняются причины их встречи с дальнейшим привлечением его к ответственности. Ведется следствие», — отметили в ГКНБ.

Ранее активист Тилекмат Куренов, находящийся в США, заявил, что экс-депутат пригласил его в Дубай и купил ему авиабилеты. А когда прилетел, украл у него паспорт и сдал активиста полиции для экстрадиции в Кыргызстан.

Эмиль Жамгырчиев назвал обвинения в свой адрес ложью. По словам бывшего нардепа, он хотел помочь особенной дочери Тилекмата Куренова после просьбы активиста и напомнил, что между КР и ОАЭ нет соглашения об экстрадиции граждан, совершивших преступление.

Напомним, в феврале Эмиля Жамгырчиева отпустили под подписку о невыезде по делу о незаконном пересечении государственной границы Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311719/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Эмиля Жамгырчиева вызвали на допрос в ГКНБ из-за встречи с Тилекматом Куреновым
Эмиль Жамгырчиев не пришел на свой судебный процесс
В ГКНБ допросили чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова
Депутат ЖК Нуржигит Кадырбеков допрошен в качестве свидетеля
Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в ГКНБ
Эмиля Жамгырчиева отпустили под подписку о невыезде
ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата парламента Эмиля Жамгырчиева
ЦИК рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Эмиля Жамгырчиева
Арест Эмиля Жамгырчиева. Депутат пытался покинуть Кыргызстан
Все-таки посадили. Депутата парламента Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке во&nbsp;время пьяной ссоры мужчина убил приятеля, его задержали В Бишкеке во время пьяной ссоры мужчина убил приятеля, его задержали
В&nbsp;Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у&nbsp;нее осталось трое детей В Джалал-Абаде сбили сотрудницу Налоговой службы, у нее осталось трое детей
Выявлен факт подкупа голосов избирателей в&nbsp;Аламединском районе Выявлен факт подкупа голосов избирателей в Аламединском районе
Мать убитой 17-летней девушки боится, что подозреваемый избежит наказания Мать убитой 17-летней девушки боится, что подозреваемый избежит наказания
Бизнес
Обращайтесь в&nbsp;поддержку&nbsp;О! онлайн круглосуточно, без ожидания на&nbsp;линии Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
20 ноября, среда
16:51
Законопроект о реабилитации жертв политических репрессий принят в Жогорку Кенеше Законопроект о реабилитации жертв политических репресси...
16:43
Завершается строительство первого участка дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол
16:38
В ГКНБ прокомментировали вызов экс-депутата Эмиля Жамгырчиева на допрос
16:24
У Камчыбека Ташиева родился четвертый внук
16:05
Клен vs платан. Мэрия Бишкека интересуется, что сажать на проспекте Айтматова