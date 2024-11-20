В ГКНБ прокомментировали вызов экс-депутата Эмиля Жамгырчиева на допрос

В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности прокомментировали вызов экс-депутата парламента Эмиля Жамгырчиева на допрос.

По его данным, бывший нардеп вызван по факту его поездки в ОАЭ с целью встречи с активистом Тилекматом Куреновым.

«Выясняются причины их встречи с дальнейшим привлечением его к ответственности. Ведется следствие», — отметили в ГКНБ.

Ранее активист Тилекмат Куренов, находящийся в США, заявил, что экс-депутат пригласил его в Дубай и купил ему авиабилеты. А когда прилетел, украл у него паспорт и сдал активиста полиции для экстрадиции в Кыргызстан.

Эмиль Жамгырчиев назвал обвинения в свой адрес ложью. По словам бывшего нардепа, он хотел помочь особенной дочери Тилекмата Куренова после просьбы активиста и напомнил, что между КР и ОАЭ нет соглашения об экстрадиции граждан, совершивших преступление.

Напомним, в феврале Эмиля Жамгырчиева отпустили под подписку о невыезде по делу о незаконном пересечении государственной границы Кыргызстана.