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Эмиля Жамгырчиева вызвали на допрос в ГКНБ из-за встречи с Тилекматом Куреновым

Экс-депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева вызвали на допрос в ГКНБ из-за встречи с активистом Тилекматом Куреновым в Дубае. Об этом он сообщил у себя на странице в соцстеях.

Бывший нардеп подтвердил, что действительно поддерживал связь с Тилекматом Куреновым.

«Не смог отказать ему, когда он рассказал о трудностях в семье и попросил о помощи. В последний раз он сказал, что у него болеет дочь. Я и до этого помогал особенным детям и буду продолжать это делать. Не смог отказать в помощи, когда узнал, что и дочь Тилекмата является особенным ребенком. Когда я сказал, что собираюсь вылететь за границу с связи с болезнью отца, Тилекмат попросил меня купить ему билет в Объединенные Арабские Эмираты и познакомить с теми, кто мог бы финансово помочь его дочери. Мы с ним встретились в Дубае, поели. Я помог ему, чем смог», — написал Эмиль Жамгырчиев.

Позже, по словам экс-депутата, активист начал вымогать у него еще деньги, шантажируя тем, что опубликует видео Эмиля Жамгырчиева в Дубае.

«Оказалось, что он записывал все наши разговоры и зафиксировал на видео нашу встречу. Сейчас понимаю, что это была часть сценария, подготовленного им с Болотом. Заявления Тилекмата и Болота (Темиров.  — Прим. 24.kg) о том, что я «украл паспорт и то, что он побывал на допросе», ложь. Потому что между ОАЭ и Кыргыстаном нет соглашения о экстрадиции преступников. Надеюсь, после моего сообщения народ сам вынесет решение», — отметил Эмиль Жамгырчиев.

Бывший нардеп подчеркнул: если бы он поддержал Тилекмата Куренова с корыстной целью, то не возвращался бы в Кыргызстан. Сейчас он уже на родине, и его вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности.

«Ради справедливости скажу, что я говорил Тилекмату о том, что было бы хорошо, если бы власти воспринимали правильно критику и вместо преследований использовали бы энергию молодежи. Позор тебе, Тилекмат. Мало тебе того, что ты отправил за решетку политиков, предпринимателей и простых граждан. Не вмешивай меня в свои грязные дела. Теперь жалею, что пытался помочь твоей особенной дочери и не заметил, как ты объединился с Болотом Темировым, который в свое время очернял меня, и то, что вы планировали создать лишь политическую тему из нашей встречи», — заключил Эмиль Жамгырчиев.

Напомним, Тилекмата Куренова ГКНБ объявил в розыск в январе 2024 года. Его обвиняют в  попытке насильственного захвата власти. 

До этого активист проходил обвиняемым по так называемому кемпир-абадскому делу. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311678/
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