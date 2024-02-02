Экс-депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в Первомайском райсуде.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ об изменении меры пресечения.

«Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде», — сказали в суде.

Добавим, что сегодня ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева на основании поданного им заявления.

Напомним, депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ. Он должен был находиться под стражей до 26 февраля. Ранее депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева. Нардеп явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев также заявлял, что «не собирается его сажать». По версии следствия, причиной ареста стала якобы попытка депутата покинуть Кыргызстан.