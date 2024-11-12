В Бишкеке мужчина сломал девушке нос. Комментарий милиции

Оперативники ведут всю необходимую работу по установлению личности напавшего на 20-летнюю девушку в Бишкеке, сообщили корреспонденту 24.kg в пресс-службе управления внутренних дел Октябрьского района.

Напомним, в ночь на 1 ноября на улице Медерова, недалеко от пересечения с улицей Байтика Баатыра, неизвестный напал и сломал нос 20-летней девушке. Ее доставили в больницу, где была оказана первая помощь. Кроме того, в медицинском учреждении ее опросили милиционеры, которые зафиксировали факт как автонаезд.

Брат пострадавшей жаловался на бездействие милиции, которые сперва были заняты профессиональным праздником, потом были на оцеплении во время официального визита президентов, прибывших для участия в саммите ОТГ.

В пресс-службе УВД Октябрьского района рассказали, что факт зарегистрирован в Журнале учета информации и начата доследственная проверка.

«В ходе предварительной проверки гражданке Б.Б. назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудники милиции проводят все необходимые мероприятия по установлению местонахождения и задержанию виновного, действиям которого будет дана окончательная юридическая оценка», — отметили там.

Кроме того, инцидент взят на контроль руководства УВД Октябрьского района столицы.