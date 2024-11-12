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Происшествия

В Бишкеке мужчина сломал нос девушке. Ее брат жалуется на бездействие милиции

В Бишкеке неизвестный парень напал на 20-летнюю девушку и сломал ей нос. Об этом корреспонденту 24.kg рассказал брат пострадавшей. Инцидент произошел в ночь на 1 ноября на улице Медерова недалеко от пересечения с улицей Байтика Баатыра.

Парень напал на девушку и бил ее по лицу, пока не вмешался мужчина, вышедший из точки общепита, мимо которой шла пострадавшая с подругой. Нападавший скрылся в неизвестном направлении. На кадрах с камер наблюдения видно, как парень стоит, прислонившись к трансформатору, и когда девушки приблизились, он напал на одну из них. 

По словам брата пострадавшей, девушке вызвали скорую. В Клинической больнице скорой медицинской помощи ей сделали укол обезболивающего, после чего милиционеры допросили ее и отпустили домой. Позже выяснилось, что правоохранители зафиксировали этот факт как автонаезд.

«У сестренки сломан нос, мы ее прооперировали. Медики при осмотре не оказали необходимую помощь — она практически не могла дышать. Я ходил в Октябрьское РУВД писать заявление, но там попросили прийти позже, поскольку у них профессиональный праздник. Потом, 4 ноября, меня направили в ГОМ № 4, где я и написал заявление. Все это время следователь был то в каком-то оцеплении из-за приезда президентов других стран, то он вообще не в городе, и когда я возмутился его бездействием, он отправил голосовое сообщение, что не мне его учить, как работать», — отметил брат пострадавшей.

Он добавил, что обратился в УВД Октябрьского района, так как правоохранители заверили, что территория, где произошло нападение, под их ведомством.

В пресс-службе УВД Октябрьского района обещали уточнить информацию и предоставить ее позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/310864/
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