В Чаткале нашли останки предпринимателя, утонувшего в реке две недели назад. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, 17 августа поступила информация, что на участке Кызыл-Бел в реку упала автомашина и двух мужчин унесло течением.

Спустя 13 дней на участке Найза заповедника «Беш-Арал» нашли череп и конечности. В ОВД Чаткала установили личность погибшего. Им оказался 26-летний житель Ноокатского района. Останки передали родственникам.

В управлении МЧС по Джалал-Абадской области 24.kg отметили, что труп, возможно, съели животные. Спасатели нашли череп и ноги. Близкие узнали погибшего по зубам и похоронили.

Поиски второго утонувшего мужчины временно приостановлены.