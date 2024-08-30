Что сделали с активистками, которых вчера за протесты доставили в милицию

В одно из отделений милиции доставили двух активисток — 36-летнюю Б.Б. и 37-летнюю К.А., которые в здании Октябрьской районной администрации нарушили нормы общепринятого поведения. Об этом 24.kg рассказали в управлении внутренних дел Октябрьского района столицы.

Ранее сообщалось, что активистку, основательницу инициативы «Бишкек СМОГ» Бермет Борубаеву доставили в милицию после высказываний по троллейбусам в здании Октябрьской районной администрации. Там депутаты БГК приняли решение передать городу Ошу 100 троллейбусов.

Активистка в фойе здания призывала чиновников одуматься и пересмотреть свое решение, поскольку долги за эти троллейбусы еще не оплачены и горожанам придется выплачивать кредит за них.

В пресс-службе УВД Октябрьского района отметили, что вместе с активисткой в милицию доставлена еще одна женщина. С ними провели профилактическую беседу и отпустили.