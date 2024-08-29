Активистку, требовавшую сохранить в Бишкеке троллейбусы, доставили в милицию

Активистку и основательницу инициативы «Бишкек СМОГ» Бермет Борубаеву доставили в милицию. Это подтвердил 24.kg источник в правоохранительных органах.

В милицию Бермет Борубаеву забрали за то, что она в здании Октябрьской администрации выкрикивала, что троллейбусы нужно оставить в столице. Инцидент начался после голосования депутатов Бишкекского городского кенеша о передаче троллейбусов Ошу.

Ранее активистка и основательница инициативы «Бишкек СМОГ» заявляла, что огромный кредит, взятый на приобретение троллейбусов для города, не выплачен, и если их передадут в южную столицу, то бишкекчане все равно будут оплачивать долг за то, чего уже нет.

Напомним, что в здании Октябрьской районной администрации прошло заседание депутатов БГК, где приняли решение о передаче 100 троллейбусов Ошу.