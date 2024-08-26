Районный суд вынес приговор еще двум братьям Райымбека Матраимова

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор еще двум братьям Райымбека Матраимова — Исламбеку и Руслану. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Согласно вердикту от 16 августа, Исламбек Матраимов признан виновным в незаконной предпринимательской или банковской деятельности. Его оштрафовали на 50 тысяч сомов в доход государства.

Руслана Матраимова признали виновным по той же статье и так же назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч сомов в доход государства.

В суде отметили, что в ходе следствия между обвиняемыми и прокуратурой заключено процессуальное соглашение о признании вины. Подчеркивается, что при заключении лицом соглашения о признании вины и полном возмещении материального ущерба суд назначает не связанное с лишением свободы наказание, в пределах минимального размера, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным.