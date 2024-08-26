Районный суд вынес приговор еще двум братьям Райымбека Матраимова

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор еще двум братьям Райымбека Матраимова — Исламбеку и Руслану. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.
Согласно вердикту от 16 августа, Исламбек Матраимов признан виновным в незаконной предпринимательской или банковской деятельности. Его оштрафовали на 50 тысяч сомов в доход государства.
Руслана Матраимова признали виновным по той же статье и так же назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч сомов в доход государства.
В суде отметили, что в ходе следствия между обвиняемыми и прокуратурой заключено процессуальное соглашение о признании вины. Подчеркивается, что при заключении лицом соглашения о признании вины и полном возмещении материального ущерба суд назначает не связанное с лишением свободы наказание, в пределах минимального размера, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным.
Ранее Кара-Суйский районный суд приговорил брата Райымбека Матраимова — бывшего акима Тилека Матраимова — к штрафу в 1 миллион сомов за злоупотребление должностным положением, повлекшим за собой тяжкий вред. Ошский областной суд изменил решение районной инстанции, назначив штраф в размере 300 тысяч сомов.
Экс-таможеннику же Райымбеку Матраимову суд продлил арест до 26 октября.
Напомним, 25 марта ГКНБ во взаимодействии со спецслужбами Азербайджана в Баку задержал находящегося в международном розыске Райымбека Матраимова. С ним задержаны его братья Тилек, Руслан и Исламбек.
- 26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в КР членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство Кыргызской Республики», — отметили в госкомитете.
- Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.
- 27 марта Первомайский райсуд водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.
- Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.
- 26 января ГКНБ объявил в розыск Райымбека Матраимова. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.