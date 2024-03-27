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Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Суд водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ

Первомайский районный суд водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.

Он проходит по уголовным делам по статьям 169 (незаконное лишение свободы) и 222 (легализация (отмывание) преступных доходов). В рамках материалов дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.

Напомним, Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 год занимал должность замглавы Государственной таможенной службы. После смены власти в октябре 2020-го его обвинили в коррупции на таможне. Общий ущерб, нанесенный Райымбеком Матраимовым, только по одному уголовному делу составил 2 миллиарда сомов. Он выплачивал их два месяца, большую часть отдал в виде имущества — здание и квартиры. Экс-таможенник признал свою вину. Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов.

26 января 2024 года ГКНБ Райымбека Матраимова объявил в розыск. Сообщалось, что осенью он мог выехать из Кыргызстана в Турцию, а затем в Дубай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290029/
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