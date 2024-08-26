За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины. Такие данные опубликовало радио «Азаттык» со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, за первые полгода 2024-го зарегистрировано девять трагических случаев со смертельным исходом. В прошлом году жертвами домашнего насилия стали 18 кыргызстанок, а годом ранее — 17.

На сегодня в судах Бишкека рассматривается два уголовных дела по фактам жестокого убийства женщин. Первое по факту смерти Рахимы Айкымбаевой, которая погибла от рук бывшего мужа в начале апреля. В МВД сообщали, что задержали 33-летнего подозреваемого и в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью».

Второе дело возбуждено по факту гибели 39-летней Айжан Алыкуловой. Она скончалась в ночь на 24 февраля после избиения. По подозрению в преступлении был задержан ее 34-летний сожитель.

В июне МВД Кыргызстана заявляло об увеличении количества случаев домашнего насилия в стране. По данным ведомства, за четыре месяца 2024 года было зарегистрировано 4 тысячи 767 случаев бытового насилия, что на 632 случая больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечалось, по статье 70 («Семейное насилие») Кодекса о правонарушениях КР с начала года было составлено 1 тысяча 363 протокола, которые передали на рассмотрение в судебные органы. 433 человека привлекли к общественным работам, а 691 заключен под стражу.

Отметим, ранее Министерство внутренних дел сообщало, что по итогам 2023 года число зарегистрированных пострадавших от семейного насилия составило 13 тысяч 104 человека, из них 95 процентов — женщины.