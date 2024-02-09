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Сюжет: Семейное насилие

Более 13 тысяч человек пострадали от семейного насилия в Кыргызстане в 2023 году

В Кыргызстане в 2023 году число зарегистрированных пострадавших от семейного насилия превысило 13 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жаныл Алыбаева на Национальном форуме «Мобилизация ресурсов для эффективной помощи пережившим гендерное насилие».

«По данным Министерства внутренних дел КР, по итогам 2023 года число зарегистрированных лиц, пострадавших от семейного насилия, составило 13 тысяч 104 человека. Из них 95 процентов — женщины», — отметила Жаныл Алыбаева.

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Она подчеркнула, что увеличение числа пострадавших вызывает тревогу, однако и дает надежду на то, что все больше случаев семейного насилия предают огласке, регистрируют и расследуют.

В республике действуют 18 кризисных центров по оказанию помощи пострадавшим от семейного насилия женщинам и девочкам. Министерство труда, социального обеспечения и миграции ежегодно оказывает им поддержку в рамках государственного социального заказа.

В 2024 году объем финансирования центров увеличили с 7 до 12 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286388/
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