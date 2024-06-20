Жестокое убийство в Бишкеке. У Первомайского суда митингуют родные погибшей

У здания Первомайского суда Бишкека митингуют родственники жестоко убитой женщины. Прямой эфир с акции ведет журналист Самара Босумбаева.

Мать погибшей Роза Джекшенова рассказала, что трагедия произошла в феврале этого года в Бишкеке. Дело передано в суд, однако его не рассматривают должным образом. Обвиняемым выступает сожитель погибшей.

«Мы хотим, чтобы процессы были открытыми. Если я буду молчать и хранить свое горе в себе, то такое могут сделать с другими. Убиты Айзада, Бурулай, в Таласе мать с двумя детьми... Преступники гуляют на свободе и не получают соответствующего наказания», — сказала Роза Джекшенова.

Она рассказала, что ее дочери было 38 лет, самодостаточная, владела пятью иностранными языками. У нее остался 13-летний ребенок, который переживает сильную депрессию.

По словам родственников, мать обвиняемого Лариса Дамирова является директором школы Bilimkana American School.

«Женщину убили с особой жестокостью. Убедившись, что женщина мертва, сожитель, наполнив водой ванну, положил туда тело и сбежал. Позвонил матери, которая спрятала его на даче за городом, и только через сутки привела сына в милицию», — писала журналист Самара Босумбаева.