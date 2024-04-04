В Бишкеке убили мать троих детей. Подозреваемый задержан

В Бишкеке мужчина убил бывшую супругу. Об этом в соцсетях сообщила правозащитница Назгуль Турдубекова.

По ее словам, инцидент произошел сегодня утром.

«Дорогие друзья, многие из вас знали Рахиму — маму троих детей. Она предоставляла клининговые услуги. В 18 лет ее выдали замуж насильно. В 22 развелась, муж пил и бил ее. Она жила в тяжелых условиях. Мы помогли ей вместе пережить все трудности, построить дом, многие из вас тоже оказали ей помощь. Бывший муж преследовал ее все время. Вчера он пришел и нанес ей множество ножевых ранений. Она погибла», — написала она.

Назгуль Турдубекова отметила, что мужчина сам пришел в отделение милиции с повинной.

Комментируя происшествие, в ГУВД Бишкека сообщили 24.kg, что 4 апреля в службу «102» поступила информация о том, что в одном из частных домов в жилмассиве «Кут» обнаружено тело 30-летней А.Р.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту возбуждено уголовное дело по пункту 7 части 2 статье 122 «Убийство с особой жестокостью» УК КР и задержан 33-летний гражданин Б.К.

В рамках уголовного дела назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.