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Сюжет: Насилие над детьми

Школьный учитель с братом избил семиклассника на Иссык-Куле

В горном селе Калкагар Тонского района Иссык-Кульской области школьный учитель вместе с братом избил ученика седьмого класса. Об этом 24.kg сообщила родственница пострадавшего Ибарат Туратбекова.

Инцидент произошел 11 июня примерно в 20.00.

Ибарат Туратбековой
Фото Ибарат Туратбековой. Пострадавший ученик после избиения

«Дети во время игры подрались между собой, и мой племянник Ильгиз начал их разнимать. Потом все разошлись. Когда мой племянник был дома, ему позвонил друг и позвал на улицу. За школой на футбольной площадке его встретили двое мужчин — дяди того мальчика, которого побил друг Ильгиза. Один из них, Торокелди, работает в средней школе имени Ногоя Садыкова учителем музыки. Ему 33 года. Он ударил по голове Ильгиза несколько раз, после чего тот упал. Потом мальчика начал добивать 34-летний Улук, брат учителя. Два взрослых человека сильно избили ребенка. На следующий день Ильгиза отвезли в больницу. Врачи сказали, что у него сильное сотрясение», — рассказала Ибарат Туратбекова.

Кроме того, добавила она, когда после избиения ребенка сельчане и родственники пострадавшего обратились к школьному учителю Торокелди Рысмендиеву, он отреагировал агрессивно, всех материл и грозил расправой дяде пострадавшего Ильгиза. Ибарат Туратбекова требует справедливости и чтобы школьного учителя и его брата наказали по всей строгости закона.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области обещали предоставить информацию об инциденте позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296549/
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