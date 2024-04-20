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Сюжет: Крупные взятки

При передаче взятки в $25 тысяч задержан адвокат

Во время передачи взятки в особо крупном размере задержан адвокат. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, подозреваемый задержан Военной прокуратурой в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 345 УК КР.

М.К.М. являлся адвокатом граждан, обвиняемых в перевозке и реализации наркотиков в крупном размере. Он передавал взятку — $25 тысяч оперативному сотруднику службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР.

пресс-службы Генеральной прокуратуры
Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры

Адвокат М.К.М. водворен в изолятор временного содержания УВД Бишкека.

Проводятся следственные действия с целью установления лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292114/
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