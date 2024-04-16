Истязание Асель Ногойбаевой. Какое наказание получили прокуроры и милиционеры?

На совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству и правопорядку генеральный прокурор Курманкул Зулушев прокомментировал дело Асель Ногойбаевой и рассказал, кто из сотрудников привлечен к ответственности.

Он напомнил, по делу об истязании Асель Ногойбаевой суд вынес приговор обвиняемому. Он осужден на 20 лет лишения свободы.

«Соответствующим сотрудникам за недостаточное исполнение обязанностей объявлен выговор. В частности прокурору Сокулукского района Бекташеву и помощнику прокурора Жакыпбаеву, дисциплинарное взыскание объявлено прокурору Чуйской областной прокуратуры Шираеву. В отношении сотрудников МВД тоже приняты меры, они привлечены к ответственности», — сказал Курманкул Зулушев.

Депутат Гуля Кожокулова спросила, по какой статье все они привлечены к ответственности. По словам генпрокурора, судья Сокулукского района снят с должности.

«МВД провело расследование. Дисциплинарному взысканию подверглись заместитель главы ГУВД Чуйской области и сотрудники Сокулукского РОВД», — рассказал замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

Гулю Кожокулову возмутило то, что сотрудники привлечены только к дисциплинарной ответственности. Депутат отметила, что жертвы домашнего насилия могут 100 раз обращаться в милицию, но никто не понесет ответственности.

«Недавно бывший муж убил мать троих детей. Она тоже неоднократно обращалась в милицию, и меры не принимались. Это же халатность, и вы будете говорить, что только дисциплинарная ответственность, и это у нас борьба с насилием», — заключила нардеп.

Отметим, 26 февраля Сокулукская районная прокуратура внесла в суд апелляционное представление по делу Асель Ногойбаевой, которой бывший муж отрезал уши и нос.

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос, исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.

Семья Асель Ногойбаевой и активисты просили дать ее бывшему мужу пожизненный срок.

26 января Сокулукский районный суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам лишения свободы.

По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч сомов государству в качестве штрафа.