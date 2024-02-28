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Происшествия

Истязание Асель Ногойбаевой. Прокуратура Сокулука внесла апелляцию

Сокулукская районная прокуратура 26 февраля внесла в суд апелляционное представление по делу Асель Ногойбаевой, которой бывший муж отрезал уши и нос. Об этом на своей странице в Instagram сообщила адвокат потерпевшей Индира Саутова.

«Сегодня я узнала, что Сокулукская прокуратура 26 февраля внесла апелляционное представление по делу Асель Ногойбаевой, не согласившись с тем, что в отношении Азамата Эстебесова было прекращено уголовное дело по одному эпизоду в связи с истечением давности совершения преступления. Теперь это будет рассмотрено в апелляционном порядке», — сказала она.

По словам адвоката, вне зависимости от того, будет внесено апелляционное представление или нет, максимальный срок обвиняемого составляет 20 лет.

«Мы, как потерпевшая сторона, не подавали апелляцию, потому что не хотели исчисления срока день за два перед апелляцией. С процессуальной части они не стали спрашивать мнение, но с моральной стороны они могли спросить мнение потерпевшей стороны, а не просто делать галочку в своей работе», — отметила она.

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос, исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.

Семья Асель Ногойбаевой и активисты просили дать ее бывшему мужу пожизненный срок.

26 января Сокулукский районный суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам лишения свободы.

По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч сомов государству в качестве штрафа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287839/
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