Мужчина изрезал бывшей жене лицо и шею. Медики пытаются спасти жизнь

В селе Селекционном Чуйской области бывший супруг изрезал женщине лицо и шею. В Минздраве прокомментировали 24.kg состояние пострадавшей.

По данным ведомства, пациентку перевели в Национальный госпиталь из Центра общеврачебной практики сегодня в 11.00. Диагноз: «резаные раны лица и шеи».

«В 11.30 пациентка взята на операцию с участием хирургов и микрохирургов. Сейчас операция продолжается, медики делают все, чтобы сохранить органы пострадавшей. Будет дана дополнительная информация по послеоперационному состоянию пациентки», — отметили в Минздраве.

Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный

Сообщается, что мужчина отрезал бывшей супруге уши и нос. Медики пытаются сохранить ей органы.

Напомним, вызов в милицию поступил 20 сентября. Сообщалось, что 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР, и возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина и водворен в ИВС. Следствие продолжается.