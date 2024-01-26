Истязания Асель Ногойбаевой. Бывший муж приговорен к 20 годам лишения свободы

Сокулукский районный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Азамата Эстебесова, которого обвиняют в истязании бывшей жены Асель Ногойбаевой.

«Принято решение посадить обвиняемого на 20 лет путем частичного или полного сложения наказания за 10 эпизодов и плюс одно изнасилование — 8 лет», — сообщила 24.kg адвокат потерпевшей Индира Саутова.

По решению суда Азамат Эстебесов должен выплатить бывшей жене 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч сомов государству в качестве штрафа.

Как отметила адвокат, обвиняемый просил суд проявить снисхождение и сказал, что через пять лет исправится.

Отметим, судебный процесс по делу Асель Ногойбаевой, которой бывший муж отрезал уши и нос, проходил в закрытом режиме. До этого подозреваемый Азамат Эстебесов не признавал вину, заявил, что в него вселились бесы и просил отвезти его в больницу.

Согласно заключению судебно-медицинской и психиатрической экспертиз, обвиняемый признан вменяемым.

Напомним, 20 сентября 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.

Семья Асель Ногойбаевой и активисты просили ее бывшему мужу дать пожизненный срок.