18:04
USD 89.32
EUR 97.35
RUB 1.01
Происшествия

Истязания Асель Ногойбаевой. Бывший муж приговорен к 20 годам лишения свободы

Сокулукский районный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Азамата Эстебесова, которого обвиняют в истязании бывшей жены Асель Ногойбаевой.

«Принято решение посадить обвиняемого на 20 лет путем частичного или полного сложения наказания за 10 эпизодов и плюс одно изнасилование — 8 лет», — сообщила 24.kg адвокат потерпевшей Индира Саутова.

По решению суда Азамат Эстебесов должен выплатить бывшей жене 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч сомов государству в качестве штрафа.

Как отметила адвокат, обвиняемый просил суд проявить снисхождение и сказал, что через пять лет исправится.

Отметим, судебный процесс по делу Асель Ногойбаевой, которой бывший муж отрезал уши и нос, проходил в закрытом режиме. До этого подозреваемый Азамат Эстебесов не признавал вину, заявил, что в него вселились бесы и просил отвезти его в больницу.

Согласно заключению судебно-медицинской и психиатрической экспертиз, обвиняемый признан вменяемым.

Напомним, 20 сентября 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.

Семья Асель Ногойбаевой и активисты просили ее бывшему мужу дать пожизненный срок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285171/
просмотров: 642
Версия для печати
Материалы по теме
Истязания Асель Ногойбаевой. Приговор обвиняемому огласят 26 января
Истязание Асель Ногойбаевой. Обвиняемый заявил, что в него вселились бесы
Истязание Асель Ногойбаевой. Брат рассказал о состоянии женщины
В Сокулуке пропала 19-летняя Александра Корниенко. Родные просят помочь
Разборки со стрельбой в Сокулуке. В милиции сообщили подробности дела
В Сокулуке в результате массовой драки погиб мужчина
В Сокулуке сотрудники госучреждений незаконно продали земельный участок
В Оше мужчина избил девушку. Суд оштрафовал его на 50 тысяч сомов
В Сокулуке специалиста айыльного аймака задержали за мошенничество
В Сузаке мужчина угрожал убить супругу, но та простила его
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане
В&nbsp;Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в&nbsp;Кыргызстане В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой&nbsp;4 В Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой 4
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
26 января, пятница
18:02
Студенты из Кыргызстана смогут учиться онлайн в вузах Великобритании Студенты из Кыргызстана смогут учиться онлайн в вузах В...
17:58
Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым и обсудил вопрос границ
17:44
Найден ранее пропавший на Иссык-Куле 22-летний парень
17:21
Задержан генеральный директор ТЦ «Ала-Арча». Его подозревают в мошенничестве
17:19
Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке