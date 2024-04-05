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Происшествия

На Иссык-Куле умерли 18-летняя роженица и ее ребенок

На Иссык-Куле умерли 18-летняя роженица и ее ребенок. Информацию об этом 24.kg подтвердила главный специалист Минздрава Раиса Асылбашева.

По ее словам, факт зарегистрирован 24 марта в Иссык-Кульской областной больнице.

«У роженицы была первая беременность, она состояла на учете, встала с опозданием — на сроке 18 недель. Было всего четыре визита к врачу, но состояние и анализы на момент посещения были хорошие. 20 марта был последний визит, а 23 марта женщина поступила в крайне тяжелом состоянии в Тюпскую скорую помощь. Ей оказали неотложную помощь и отправили в родильный стационар, в Иссык-Кульской областной больнице ее уже ждали, провели экстренно консилиум и операцию по извлечению ребенка», — сказала Раиса Асылбашева.

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Она отметила, что молодая женщина находилась в реанимации, однако 24 марта, несмотря на все проведенные мероприятия, скончалась.

Проведена судмедэкспертиза, заключения пока нет, поэтому причина смерти неизвестна.

Диагноз при поступлении: «беременность 31-я неделя, сепсис, хронический пиелонефрит в стадии обострения».

Недоношенный ребенок умер через несколько дней.

Все медицинские документы изъяты следственными органами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290865/
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