Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертность в Кыргызстане

В Кыргызстане с начала 2024 года стало известно о четырех случаях материнской смертности. За 10 лет, по данным Нацстаткома, в родах или после них потеряли 541 женщину. За каждой цифрой — трагедия семьи и осиротевшие дети. Что приводит к смерти рожениц и можно ли это предотвратить?
Смертельные родыВ начале января в Таласской области в Центре общеврачебной практики во время вторых родов умерла 22-летняя кыргызстанка. По словам главы семейства, их первому ребенку всего полтора года.
В середине января в бишкекском роддоме № 2 умерла 22-летняя женщина, родившая на 34-й неделе двойню. У жительницы столицы была первая беременность, роды экстренные путем кесарева сечения. Диагноз при поступлении — «преэклампсия тяжелой степени». Ранний послеоперационный период, по словам специалистов, протекал без особенностей, но на третьи-четвертые сутки внезапно все изменилось.
В начале февраля в Городском перинатальном центре (бишкекский роддом № 4) во время кесарева сечения скончалась 29-летняя роженица. Она поступила на 41-й неделе беременности с преэклампсией тяжелой степени. У женщины это были третья беременность и третьи роды.
11 февраля умерла роженица в роддоме Жайылского района Чуйской области. Ей было 36 лет, это были ее девятые роды. Как рассказали журналистам родные погибшей, в декабре 2023-го они перебрались из Токтогульского района в Кара-Балту. Во время последних родов женщина просила сделать кесарево сечение.
«Медики ей сказали: раз ты родила восьмерых детей, то и девятого родишь самостоятельно», — отметила мать умершей.
Директора Жайылской территориальной больницы уволили, от занимаемой должности освободили заместителя директора по лечебной части и главную медсестру. На время выяснения обстоятельств случившегося — заведующую родильным отделением больницы.
После каждого летального случая в Минздраве создают комиссии для служебного расследования. Однако об итогах и принятых мерах общественность информируют не всегда.
Что приводит к смертиКоэффициент материнской смертности показывает число женщин, которые умерли от причин, связанных с беременностью, родами или после них в течение 42 дней на 100 тысяч новорожденных (исключая чрезвычайные или случайные причины).
По словам акушера-гинеколога Наили Рашидовой, самыми распространенными осложнениями, которые приводят к материнской смерти, являются кровотечения, преэклампсия (патологическое состояние, возникающее после 20-й недели беременности, характеризующееся повышением артериального давления и наличием белка в моче), сепсисы, последствия небезопасного аборта и экстрагенитальные патологии.
В таких случаях есть повышенная опасность неблагоприятного исхода. Могут быть и прерывание беременности, и развитие тяжелой патологии как у ребенка, так и у матери, и смерть.
К группам высокого риска относят женщин с преэклампсией, хронической гипертензией, сахарным диабетом, экстрагенитальными патологиями (сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной и так далее), многоплодной беременностью, в возрасте старше 40 лет.
Кадров не хватаетПо данным Всемирной организации здравоохранения, оказание своевременной квалифицированной помощи медицинскими специалистами до, во время и после родов может спасти жизнь женщины и новорожденного.
В Кыргызстане действует система перенаправления, чтобы пациенты в тяжелом состоянии могли получить адекватную медицинскую помощь.
Нехватка медперсонала, особенно в регионах, по словам Наили Рашидовой, остается одной из острых проблем.
«Многие увольняются из-за большой нагрузки. В прошлом году мы были в Базар-Коргоне. Там всего два акушера-гинеколога, которые работали через сутки», — сказала она.
На качество оказания медицинской помощи влияют и другие факторы, в том числе наличие должной инфраструктуры, оснащения.
Врачей не слушаютПервое и самое важное, о чем в один голос говорят медики, — планирование семьи. Это комплекс мероприятий, направленный на снижение количества абортов, уменьшение материнской и младенческой заболеваемости и смертности, достижение оптимального интервала между родами.
«Мы всегда рекомендуем выдерживать интервал между родами минимум два года, а в идеале — три. К сожалению, эти рекомендации редко соблюдают», — посетовала Наиля Рашидова.
Это подтверждает и акушер-гинеколог с 22-летним стажем, начальник управления информационной политики и связи с общественностью Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Света Байтикова.
По ее словам, 26-28-летние женщины имеют уже по пять-шесть детей.
«Многие не выдерживают срока, необходимого для восстановления организма. Уровень гемоглобина не успевает подняться. Возникает много и других вопросов — полноценно ли питаются эти женщины, своевременно ли принимают фолиевую кислоту и так далее», — говорит Света Байтикова.
Она отметила, что не все женщины наблюдаются во время беременности у докторов. Недавно на телефон горячей линии ФОМС позвонила кыргызстанка, которая на 39-й неделе беременности приехала в Бишкек на роды. Тут ее якобы не принимали врачи.
«Оказалось, что она не состояла на учете в поликлинике ни во время пятой беременности, ни во время остальных четырех. На вопрос, зачем приехала в столицу, ответила, что во время последних родов на малой родине ей запретили рожать. Конечно, бишкекские врачи ее приняли. Но так ведь нельзя! Нужно планировать», — подчеркнула представитель ФОМС.
Даже если ребенок отлучен от грудного вскармливания, много физических сил уходит на уход и воспитание, ночные подъемы и так далее.
Света Байтикова не исключила, что, возможно, со стороны врачей есть какие-то упущения, но большая часть ответственности, по ее мнению, должна лежать на будущих родителях.
«Ни один врач не будет халатно относиться к родам. Но никто и никогда не знает, как они могут закончиться. Ни один врач не даст гарантии, тем более, когда очень большой поток рожениц и все кушетки заняты. По идее, с учетом роста населения в Бишкеке нужен еще один роддом», — заметила Света Байтикова.
Как себя обезопаситьС профилактической целью женщинам за три месяца до зачатия врачи рекомендуют начать прием фолиевой кислоты. По новым протоколам, ее нужно пить всю беременность и еще три месяца после родов. Кроме того, необходимо принимать препараты йода и железа по назначению врача.
«Не просто так женщину тошнит, это знак, что в организме проблема, — подчеркивают доктора. — Когда плохо, надо не лежать дома в ожидании, что полегчает, а бежать к врачу. Знать опасные признаки беременности должна не только женщина, но и все члены семьи. Важно избегать стрессов. Иногда они приводят к гипертензивным нарушениям, повышению давления».
«Не бойтесь обращаться к гинекологу или семейному врачу, особенно если появились тревожные признаки, — призывает Наиля Рашидова. — За время беременности вы должны вовремя восемь раз посетить врача, а по новому протоколу — девять. Во время каждого визита дается полная информация с рекомендациями. Доктор не может проконтролировать всех пациентов, поэтому не игнорируйте советы медработников. Мы должны вместе работать над тем, чтобы рождались здоровые дети. Повышать демографический показатель нужно качественно, а не только количественно».
«В школах и вузах недостаточно доносят информацию до наших детей, хотя в этом возрасте они готовы слышать. Надо чаще говорить молодым людям о всех доступных способах предохранения, последствиях ранних и частых родов, важности планирования семьи», — считает она.