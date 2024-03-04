Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертность в Кыргызстане

В Кыргызстане с начала 2024 года стало известно о четырех случаях материнской смертности. За 10 лет, по данным Нацстаткома, в родах или после них потеряли 541 женщину. За каждой цифрой — трагедия семьи и осиротевшие дети. Что приводит к смерти рожениц и можно ли это предотвратить?

Смертельные роды

В начале января в Таласской области в Центре общеврачебной практики во время вторых родов умерла 22-летняя кыргызстанка. По словам главы семейства, их первому ребенку всего полтора года.

В середине января в бишкекском роддоме № 2 умерла 22-летняя женщина, родившая на 34-й неделе двойню. У жительницы столицы была первая беременность, роды экстренные путем кесарева сечения. Диагноз при поступлении — «преэклампсия тяжелой степени». Ранний послеоперационный период, по словам специалистов, протекал без особенностей, но на третьи-четвертые сутки внезапно все изменилось.

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В начале февраля в Городском перинатальном центре (бишкекский роддом № 4) во время кесарева сечения скончалась 29-летняя роженица. Она поступила на 41-й неделе беременности с преэклампсией тяжелой степени. У женщины это были третья беременность и третьи роды.

11 февраля умерла роженица в роддоме Жайылского района Чуйской области. Ей было 36 лет, это были ее девятые роды. Как рассказали журналистам родные погибшей, в декабре 2023-го они перебрались из Токтогульского района в Кара-Балту. Во время последних родов женщина просила сделать кесарево сечение.

«Медики ей сказали: раз ты родила восьмерых детей, то и девятого родишь самостоятельно», — отметила мать умершей.

Директора Жайылской территориальной больницы уволили, от занимаемой должности освободили заместителя директора по лечебной части и главную медсестру. На время выяснения обстоятельств случившегося — заведующую родильным отделением больницы.

После каждого летального случая в Минздраве создают комиссии для служебного расследования. Однако об итогах и принятых мерах общественность информируют не всегда.

Что приводит к смерти

Коэффициент материнской смертности показывает число женщин, которые умерли от причин, связанных с беременностью, родами или после них в течение 42 дней на 100 тысяч новорожденных (исключая чрезвычайные или случайные причины).

Она подчеркнула, что беременность, которая сопровождается повышенным артериальным давлением, считается высокого риска.

По словам акушера-гинеколога Наили Рашидовой, самыми распространенными осложнениями, которые приводят к материнской смерти, являются кровотечения, преэклампсия (патологическое состояние, возникающее после 20-й недели беременности, характеризующееся повышением артериального давления и наличием белка в моче), сепсисы, последствия небезопасного аборта и экстрагенитальные патологии.

В таких случаях есть повышенная опасность неблагоприятного исхода. Могут быть и прерывание беременности, и развитие тяжелой патологии как у ребенка, так и у матери, и смерть.

К группам высокого риска относят женщин с преэклампсией, хронической гипертензией, сахарным диабетом, экстрагенитальными патологиями (сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной и так далее), многоплодной беременностью, в возрасте старше 40 лет.

Кадров не хватает

По данным Всемирной организации здравоохранения, оказание своевременной квалифицированной помощи медицинскими специалистами до, во время и после родов может спасти жизнь женщины и новорожденного.

В Кыргызстане действует система перенаправления, чтобы пациенты в тяжелом состоянии могли получить адекватную медицинскую помощь.

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Нехватка медперсонала, особенно в регионах, по словам Наили Рашидовой, остается одной из острых проблем.

«Многие увольняются из-за большой нагрузки. В прошлом году мы были в Базар-Коргоне. Там всего два акушера-гинеколога, которые работали через сутки», — сказала она.

На качество оказания медицинской помощи влияют и другие факторы, в том числе наличие должной инфраструктуры, оснащения.

Врачей не слушают

Планирование семьи — это решение и задача не одной женщины, а обоих супругов.

Первое и самое важное, о чем в один голос говорят медики, — планирование семьи. Это комплекс мероприятий, направленный на снижение количества абортов, уменьшение материнской и младенческой заболеваемости и смертности, достижение оптимального интервала между родами.

«Мы всегда рекомендуем выдерживать интервал между родами минимум два года, а в идеале — три. К сожалению, эти рекомендации редко соблюдают», — посетовала Наиля Рашидова.

Это подтверждает и акушер-гинеколог с 22-летним стажем, начальник управления информационной политики и связи с общественностью Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Света Байтикова.

По ее словам, 26-28-летние женщины имеют уже по пять-шесть детей.

«Многие не выдерживают срока, необходимого для восстановления организма. Уровень гемоглобина не успевает подняться. Возникает много и других вопросов — полноценно ли питаются эти женщины, своевременно ли принимают фолиевую кислоту и так далее», — говорит Света Байтикова.

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Она отметила, что не все женщины наблюдаются во время беременности у докторов. Недавно на телефон горячей линии ФОМС позвонила кыргызстанка, которая на 39-й неделе беременности приехала в Бишкек на роды. Тут ее якобы не принимали врачи.

«Оказалось, что она не состояла на учете в поликлинике ни во время пятой беременности, ни во время остальных четырех. На вопрос, зачем приехала в столицу, ответила, что во время последних родов на малой родине ей запретили рожать. Конечно, бишкекские врачи ее приняли. Но так ведь нельзя! Нужно планировать», — подчеркнула представитель ФОМС.

Она посетовала: многие граждане просто не понимают, что жизнь часто рожающей женщины висит на волоске, истощенный организм не может восстановиться.

Даже если ребенок отлучен от грудного вскармливания, много физических сил уходит на уход и воспитание, ночные подъемы и так далее.

Света Байтикова не исключила, что, возможно, со стороны врачей есть какие-то упущения, но большая часть ответственности, по ее мнению, должна лежать на будущих родителях.

«Ни один врач не будет халатно относиться к родам. Но никто и никогда не знает, как они могут закончиться. Ни один врач не даст гарантии, тем более, когда очень большой поток рожениц и все кушетки заняты. По идее, с учетом роста населения в Бишкеке нужен еще один роддом», — заметила Света Байтикова.

Как себя обезопасить

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С профилактической целью женщинам за три месяца до зачатия врачи рекомендуют начать прием фолиевой кислоты. По новым протоколам, ее нужно пить всю беременность и еще три месяца после родов. Кроме того, необходимо принимать препараты йода и железа по назначению врача.

«Не просто так женщину тошнит, это знак, что в организме проблема, — подчеркивают доктора. — Когда плохо, надо не лежать дома в ожидании, что полегчает, а бежать к врачу. Знать опасные признаки беременности должна не только женщина, но и все члены семьи. Важно избегать стрессов. Иногда они приводят к гипертензивным нарушениям, повышению давления».

Хотя бы 40 дней после родов надо ограничивать все нагрузки.

«Не бойтесь обращаться к гинекологу или семейному врачу, особенно если появились тревожные признаки, — призывает Наиля Рашидова. — За время беременности вы должны вовремя восемь раз посетить врача, а по новому протоколу — девять. Во время каждого визита дается полная информация с рекомендациями. Доктор не может проконтролировать всех пациентов, поэтому не игнорируйте советы медработников. Мы должны вместе работать над тем, чтобы рождались здоровые дети. Повышать демографический показатель нужно качественно, а не только количественно».

По мнению Светы Байтиковой, надо усилить информационную работу среди подрастающего поколения.

«В школах и вузах недостаточно доносят информацию до наших детей, хотя в этом возрасте они готовы слышать. Надо чаще говорить молодым людям о всех доступных способах предохранения, последствиях ранних и частых родов, важности планирования семьи», — считает она.