Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев

Во время теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» погиб гражданин Кыргызстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова.

Она отметила, что данные ей передали соотечественники, которые живут и работают в Москве.

Фото со страницы Азизы Абдирасуловой в Facebook. В ходе теракта погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев

Среди жертв террористов, расстрелявших безоружных людей в «Крокус Сити Холле», оказался 22-летний кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев.

По данным Азизы Абдирасуловой, сейчас ищут его родных и близких.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человека.

Количество пострадавших при теракте увеличилось до 152 человек. Среди них — восемь детей, 114 человек госпитализированы.

Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 285 человек.