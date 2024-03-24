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Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев

Во время теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» погиб гражданин Кыргызстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова.

Она отметила, что данные ей передали соотечественники, которые живут и работают в Москве.

со страницы Азизы Абдирасуловой в Facebook
Фото со страницы Азизы Абдирасуловой в Facebook. В ходе теракта погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев

Среди жертв террористов, расстрелявших безоружных людей в «Крокус Сити Холле», оказался 22-летний кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев.

По данным Азизы Абдирасуловой, сейчас ищут его родных и близких.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человека.

Количество пострадавших при теракте увеличилось до 152 человек. Среди них — восемь детей, 114 человек госпитализированы.

Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 285 человек.

Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.

В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.

ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289702/
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