Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев

Во время теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» погиб гражданин Кыргызстана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова.
Она отметила, что данные ей передали соотечественники, которые живут и работают в Москве.
Среди жертв террористов, расстрелявших безоружных людей в «Крокус Сити Холле», оказался 22-летний кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев.
По данным Азизы Абдирасуловой, сейчас ищут его родных и близких.
Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.
По данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человека.
Количество пострадавших при теракте увеличилось до 152 человек. Среди них — восемь детей, 114 человек госпитализированы.
Общее количество пострадавших и погибших в результате теракта возросло до 285 человек.
Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей.
Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».
23 марта стало известно, что две кыргызстанки пропали во время теракта в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что в одном из кафе концертного центра «Крокус Сити Холл» работали 24-летняя Эдита Жусупова и 20-летняя Маиза Гулжигит кызы.
В МИД Кыргызстана информацию подтвердили. Девушек ищут.
ФСБ сообщила, что в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье участвовали четыре человека — их задержали в Брянской области и этапировали в Москву.