21:45
USD 89.43
EUR 97.70
RUB 0.99
Происшествия

В Бишкеке член ОПГ украл у женщины телефон

В Бишкеке задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась А.А. Она просила принять меры в отношении мужчины, который на Ошском рынке украл мобильный телефон Redmi Note 12 стоимостью 16 тысяч сомов.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

«По горячим следам задержан А.А., 1994 года рождения, ранее неоднократно судимый и состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ», — говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС. У подозреваемого обнаружен телефон пострадавшей. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288891/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал еще одного чиновника, замешанного в «земельной мафии»
Избиение солдат в Караколе. Двоих арестованных отпустили на свободу
В Оше задержан полковник в отставке. Разыскивался за продажу наркотиков
В Бишкеке задержан 20-летний парень с психотропными веществами
На Иссык-Куле у женщины обманом забрали 45 голов скота и оформили на нее кредит
В Бишкеке задержан основной фигурант дела о финансовых пирамидах
В управлении водхоза Таласа три года незаконно выдавали зарплату военнослужащему
Следователь УВД и прокурор Нарына уличены в вымогательстве 100 тысяч сомов
Злоупотребил должностным положением. Задержан судья Московского райсуда
В Бишкеке задержали подозреваемых в карманных кражах. Один из них член ОПГ
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан чемпион мира по&nbsp;бильярду Каныбек Сагынбаев В Бишкеке задержан чемпион мира по бильярду Каныбек Сагынбаев
Завод &laquo;Кристалл&raquo; перешел государству. Он&nbsp;принадлежал Камчи Кольбаеву Завод «Кристалл» перешел государству. Он принадлежал Камчи Кольбаеву
В&nbsp;Оше задержан полковник в&nbsp;отставке. Разыскивался за&nbsp;продажу наркотиков В Оше задержан полковник в отставке. Разыскивался за продажу наркотиков
Владелец &laquo;Капитал Групп&raquo; объявлен в&nbsp;розыск. Финансировал ОПГ Камчи Кольбаева Владелец «Капитал Групп» объявлен в розыск. Финансировал ОПГ Камчи Кольбаева
Бизнес
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
13 марта, среда
21:42
Задержание 11 журналистов. CPJ призывает немедленно снять обвинения Задержание 11 журналистов. CPJ призывает немедленно сня...
21:18
В Бишкеке член ОПГ украл у женщины телефон
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: местами снег
20:47
Чемпионат мира по хоккею. Во время матча отключилось электричество
20:45
Задержаны чиновники Нарына. Нанесли ущерб свыше 3 миллионов сомов