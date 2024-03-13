В Бишкеке член ОПГ украл у женщины телефон

В Бишкеке задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в милицию с заявлением обратилась А.А. Она просила принять меры в отношении мужчины, который на Ошском рынке украл мобильный телефон Redmi Note 12 стоимостью 16 тысяч сомов.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

«По горячим следам задержан А.А., 1994 года рождения, ранее неоднократно судимый и состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ», — говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС. У подозреваемого обнаружен телефон пострадавшей. Следствие продолжается.