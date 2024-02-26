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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывшего заместителя министра труда заключили под стражу

Бывшего замглавы Минтруда Улана Чаначева заключили под стражу.

Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ. Улан Чаначаев будет находиться под стражей на срок следствия, то есть до 29 марта.

Напомним, ранее ГКНБ сообщил, что выявлена схема по незаконному присвоению денежных средств руководством Министерства труда, социального обеспечения и миграции путем проведения государственных закупок. По подозрению в причастности к преступлению задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Улан Чаначев.

Чиновник был назначен на этот пост в конце мая 2023 года. После его задержания глава кабмина Акылбек Жапаров подписал распоряжение об освобождении Улана Чаначева от должности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287578/
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