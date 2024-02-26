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Задержание Камчыбека Жолдошбаева. Экс-депутата отправили в СИЗО

Экс-депутата Камчыбека Жолдошбаева заключили под стражу. Информацию 24.kg подтвердили в Первомайском районном суде.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ ГУ ГКНБ по Бишкеку.

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В отношении Камчыбека Жолдошбаева применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 19 апреля.

Напомним, экс-депутата и учредителя ОсОО «Беш-Сары» (фирма владеет двумя торговыми домами на территории Ошского рынка и поставляет уголь) обвиняют в мошенничестве и сокрытии налогов в особо крупном размереУстановлено, что по указанию руководства администрация ОсОО «Беш-Сары» многие годы ведет двойную бухгалтерию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287577/
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