Задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жогорку Кенеша

За уклонение от уплаты налогов и мошенничество задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары» Ж.К. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках уголовного дела получены сведения, подтверждающие факты мошенничества со стороны учредителя ОсОО «Беш-Сары» (фирма владеет двумя торговыми домами на территории Ошского рынка и поставляет уголь) и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Установлено, что по указанию руководства администрация ОсОО «Беш-Сары» многие годы ведет двойную бухгалтерию.

При составлении договора аренды формально устанавливалась заниженная сумма, фактическая стоимость в разы превышала официально указанную. При этом реальная цена являлась ощутимой для торговцев и стала основной причиной удорожания реализуемых товаров на рынке.

Также бухгалтерия ОсОО «Беш-Сары» в налоговых отчетах искусственно занижала фактически получаемую прибыль с арендаторов торговых мест, предоставляя недостоверные сведения налоговым органам.

Пример: Фактически арендатор платит администрации ОсОО «Беш-Сары» за одну торговую точку 16 тысяч 100 сомов, однако по договору отображается 9 тысяч 600 сомов. Более того, в отчетной документации для фискальных органов отображается и вовсе 4 тысячи 800 сомов, то есть занижение прибыли достигало около 280 процентов.

Отмечается, что второй экземпляр документа предпринимателям не выдавали. Арендаторы, благоустроившие торговые точки за свой счет, не имели каких-либо документов, подтверждающих право аренды. Руководство ОсОО «Беш-Сары» могло в любой момент передать данную точку другому человеку.

21 февраля Ж.К. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Насколько известно, учредителем и основным хозяином ОсОО «Беш-Сары» являлся бывший депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев. Кстати, данный факт он неоднократно подтверждал сам.