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Происшествия

Авария на ТЭЦ. Детей из РЦ «Келечек» временно разместят в Сокулукском центре

Глава Министерства труда Гулнара Баатырова поручила временно разместить детей из реабилитационного центра «Келечек» в Сокулукском РЦ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его данным, к ТЭЦ Бишкека подключен только один социальный объект — центр «Келечек». Там на стационарном лечении находятся 33 ребенка с инвалидностью, 17 из них должны были сегодня выписать.

«Министр поручила подготовить места для временного размещения оставшихся 16 детей с инвалидностью в Сокулукском реабилитационном центре», — отметили в Минтруда.

В ведомстве сообщили, что остальные дома-интернаты работают в штатном режиме, во всех социальных учреждениях выдержаны нормы тепла.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285749/
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