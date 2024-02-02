Авария на ТЭЦ. Президент посмотрел, как идут восстановительные работы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Даны неотложные поручения по скорейшему восстановлению работы столичной ТЭЦ. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.