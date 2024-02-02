Авария на ТЭЦ Бишкека. На место прибыл Акылбек Жапаров

На столичную ТЭЦ, где произошла авария, прибыл председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram.

Отмечается, что глава кабмина проводит заседание оперативного штаба.

Ранее Акылбек Жапаров в связи со случившейся нештатной ситуацией на столичной ТЭЦ прервал свой рабочий визит в Алматы и прилетел в Бишкек.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.