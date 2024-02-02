«По тяжести этой аварии и той, что произошла в 2018 году, — разница очень большая», — сказал сегодня на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

По его словам, причиной первой аварии был в основном человеческий фактор.

«Тогда вся работающая система померзла в наиболее холодные три дня. Конечно, было не учтено утепление этих цехов, помещений, остекления. А сейчас мы все силы направляем, чтобы система не замерзла», — отметил глава МЧС.

Он добавил, что в настоящее время ситуация не такая тяжелая.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.