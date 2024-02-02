Авария на ТЭЦ Бишкека. Холодная вода подается в штатном режиме

Подача холодного водоснабжения будет осуществляться бесперебойно и в штатном режиме. Об этом сообщили в Бишкекводоканале.

«Резервуары содержат достаточное количество воды для обеспечения потребностей населения столицы», — отметили в управлении.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады города переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.